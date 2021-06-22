Заболеваемость и смертность от коронавируса в Петербурге снова выросла 22 июня

Новый рост заражения коронавирусом зафиксирован в Петербурге 22 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге с каждым днем накаляется. По данным оперативного штаба на вторник, 22 июня 2021 года, снова зафиксирован рост заболеваемости на 1,8 процента и смертности на 2,5 процента по отношению к предыдущему дню.

- За последние сутки в Петербурге заболели еще 1065 человек, скончались 82 и выздоровели 1872 пациента. За все время пандемии статистика зараженных уже насчитывает 459 466 человек, поборовших болезнь - 430 992 пациентов и 15 503 умерли, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 22 июня 2021 года / Фото: Яндекс

Количество госпитализаций постоянно растет. За последние сутки ежедневный прирост в больницах пациентов с коронавирусом достиг 800-900 человек.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что рост заболеваемости связан с появлением в городе нового штамма инфекции, а также с молодежью, которая не спешит вакцинироваться, при этом не отказывается от постоянных социальных контактов.