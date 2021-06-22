Труп без вести пропавшей женщины нашли на обочине дороги в Ленобласти

Тело пропавшей петербурженки нашли у обочины в Ленобалсти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тело погибшей без вести жительницы Петербурга было обнаружено на обочине дороги в Лужском районе Ленинградской области. На труп 21 июня наткнулся мастер участка Волосовского дорожно-строительного управления.

- В полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Луга-Оредеж за поселком Мерево в сторону населенного пункта Оредеж, на обочине с левой стороны обнаружен труп неизвестной женщины, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли оперативники. При установлении личности погибшей оказалось, что 35-летняя уроженка Ленинграда числилась как без вести пропавшая. Ее розысками занималась полиция Лужского района.

Тело женщины опознал ее родной дядя. Причины и обстоятельства смерти петербурженки выясняются.