Ленобласть просит Смольный согласовать сроки дорожного ремонта из-за пробок на Рябовском и Мурманском шоссе

Ремонт Рябовского и Мурманского шоссе доставил проблем жителям Ленобласти и дачникам. Фото: Янекс.Карты.

Власти Ленинградской области намерены просить Смольный о согласовании сроков дорожных работ. Причиной стал транспортный коллапс на выезде из города в сторону Дороги Жизни. Острая ситуация коснулась жителе Всеволожска, многие из которых работают в Петербурге. Ситуацию усугубил одновременный ремонт Мурманского шоссе - все встало.

- Ленобласть намерена обратиться к администрации Петербурга и в Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» с просьбой скорректировать графики проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе в связи с ухудшением транспортной доступности Всеволожска, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Власти 47 региона хотят заключить соглашение по увязке графиков ремонтных работ в пригородной зоне, чтобы такие ситуации не повторялись. Власти Ленобласти отмечают, что ни петербургские ни федеральные дорожники в этом году не уведомили об одновременном начале ремонта на основных трассах Всеволожского района.

Чтобы не оставить Всеволожск в кольце ремонта, местному «Ленавтодору» даже пришлось сдвинуть на осень запланированный ремонт участка региональной дороги Мяглово — Всеволожск.