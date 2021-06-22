Цены на земельные участки под Петербургом выросли на 30% с начала 2021 года

С начала года цены на земельные участки под Петербургом выросли на 30% Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Под Санкт-Петербургом с начала 2021 года на 30 процентов выросли цены на земельные участки. Такую статистику привела компания "Максимум Life Development" во вторник, 22 июня 2021 года. Для сравнения был взят тот же период прошлого года.

- Объем продаж участков в коттеджных поселках за шесть месяцев этого года остался на уровне января-июня 2020 года, когда на загородном рынке наблюдался ажиотаж из-за действия ковидных ограничений, - пояснили в компании.

На цены влияют не только ограничения из-за пандемии, но и рост стоимости материалов для строительства.

Отмечается, что до конца цены непременно вырастут. Ожидается, что стоимость земельных участков может вырасти еще на 15-20 процентов в тех поселках, где активно строится внутренняя инфраструктура.