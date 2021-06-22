На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память погибших в Великой Отечественной войне

На Пискаревском кладбище почтили память погибших в Великую Отечественную войну / Фото: Смольный

Во вторник, 22 июня 2021 года, отмечается траурная дата - 80-летние с начала Великой Отечественной войны. В честь этого на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения цветов в память погибших в эти страшные годы.

- Губернатор Александр Беглов принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать-Родина", посвященной Дню Памяти и скорби, - рассказали в Смольном.

Также на церемонии присутствовали полпред президента РФ в Северо-западном округе Александр Гуцан, члены правительства Петербурга и ветераны Великой Отечественной войны. На данный момент в городе проживают 76,9 тысяч ветеранов.

- Особое место в истории Великой Отечественной и всей Второй мировой войны занимает блокада Ленинграда. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили защитников и жителей невской твердыни. Благодаря их невиданной силе духа, стойкости и героизму наш город выстоял и победил, - напомнил Беглов.