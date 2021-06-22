Движение в центре Петербурга перекрыли в связи с праздником "Алые паруса"

Движение в центре Петербурга ограничили из-за "Алых парусов" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи с праздником "Алые паруса", который пройдет в ночь с 25 на 26 июня 2021 года, перекрыли движение по ряду улиц и набережных в центре города. Так, 22 июня ограничили проезд еще и по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменоостровскому проспекте. Эта сторона переправы будет закрыта до 23:00 26 июня.

- Уже с 5 июня до 23:00 28 июня закрыты боковые проезды по Биржевой площади от Дворцового к Биржевому мосту, а с 15 июня до 05:00 28 июня закрыта крайняя полоса на Каменоостровском проспекте от улицы Куйбышева к Троицкому мосту, - напомнили в комитете по транспорту.

Троицкий мост и набережную Лебяжьей канавки планируется закрывать с 21:30 до 08:00 с 22 на 23 и с 23 на 24 июня, а в 20:00 24 июня движение будет закрыто вплоть до 08:00 25 июня.

Также с 23:20 часов 24 июня до 01:10 часов 25 июня будет закрыто движение по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.