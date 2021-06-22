Грозы и дожди обрушатся на Ленобласть после изнуряющей жары

Синоптики пообещали дождь и грозу в Ленобласти 23 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ленинградскую область после изнуряющей жары обрушатся грозы и дожди. Такой долгожданный прогноз на среду, 23 июня 2021 года, сделали синоптики. Однако ливней ждать не стоит. Как пояснили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", дожди пройдут не во всех районах и будут кратковременные.

- В среду в Ленобласти ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый, - пояснили синоптики.

Однако даже наличие дождей от жары не спасет. Ночью температура воздуха будет около 19-24 градусов тепла, местами плюс 16, а днем поднимется еще выше, чем была в последние дни - до плюс 31-36 градусов, в некоторых районах около плюс 28.

Ливни ждут и в Петербурге, но лишь к концу недели. Синоптики обещают, что грозы будут разрушительными.