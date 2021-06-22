Дело отца с топором, державшего шестерых детей в квартире в Колпино, дошло до суда

Многодетному отце грозит до пяти лет за захват детей в квартире в Колпино. Фото: СОЦСЕТИ

Колпинский районный суд Петербурга принял к рассмотрению дело 38-летнего Дениса Б. - отца с топором, запершего в квартире шестерых детей. Тогда, чтобы освободить малышей, к дому были стянуты все спецслужбы города, а переговоры длились несколько часов. В итоге малышей удалось освободить под честное слово прокурора, а на горе-отца завели сразу два уголовных дела.

- Обвинение полагает, что 24.11.2020 с 9.40 до 16.30 Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения на почве ревности к своей супруге, препятствуя ее проживанию в квартире и общению с детьми, желая доставить супруге моральные страдания, удерживал детей в квартире, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Вину Бельтюков признает.

По данным следствия, отец закрыл дверь на ключ, разнес топором кровать и тумбочку. Одного ребенка стянул за ногу с кровати и протащил до кухни, приставлял к его горлу топор и нож, второго ребенка бросил на стол. Также лишил детей пищи и воды. Однако в разговоре с «КП-Петербург» сам отец отрицал какое либо насилие над детьми: «они в комнате сидят, мультики смотрят».

После задержания оказалось, что семья - приезжие. Отец сделал им фиктивную регистрацию, за что получил штраф. По нынешней статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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