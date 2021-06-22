Синоптик рассказал, когда в Петербурге спадет жара

Аномальная жара в Петербурге спадет к концу недели Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга четвертый день подряд изнывают от аномальной жары. Но к концу недели экстремальные температуры должны спать. По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, в городе похолодает уже 24 июня 2021 года.

- Уже к пятнице, 25 июня, температура должна начать снижаться. Но до этого – ориентировочно в четверг, 24 июня - на смену жаре придет атмосферный фронт с ливнями, грозами и градом, - отметил синоптик.

Дожди совсем бы не помешали Петербургу, ведь четыре дня подряд температура воздуха превышает 30 градусов.

Ожидается, что 24 июня температура спадет до плюс 27 градусов и продержится на этом уровне до конца недели. Еще небольшое облегчение принесет следующая неделя, там температура будет держаться в пределах 24-26 градусов выше нуля.