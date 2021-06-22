Полуголый мужчина устроил погром в детском саду в Петербурге

Полуголый мужчина устроил погром в одном из детских садов Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина устроил погром в детском саду. ЧП произошло в ночь с 18 на 19 июня 2021 года в Красногвардейском районе. Благо, в тот момент детей не было, поэтому он никому не навредил.

- Мужчина разбил окно и забрался внутрь детского сада №57, где устроил погром и разлил краску. При этом он был одет только в одни шорты и вел себя неадекватно, - пишут "Невские новости".

С виду мужчина был очень напуган, просил, чтобы кто-нибудь позвонил его маме. При этом он совершенно не понимал, где находится.

Работники детского сада, которые в тот момент были в помещении на дежурстве, сразу же вызвали полиции. От неадекватного поведения незваного гостя никто не пострадал. Из-за чего мужчина впал в такое состояние не сообщается.