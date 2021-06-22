В честь «Алых парусов» метро Петербурга будет работать всю ночь

Транспорт будет работать круглосуточно ради выпускников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Метрополитен Петербурга будет работать без перерыва с 25 на 26 июня. Причиной станет праздник выпускников «Алые паруса», который завершится далеко за полночь. Это сделано, чтобы уже бывший школьники смогли попасть домой после торжеств.

- Транспорт в ночь с 25 на 26 июня будет работать в следующем порядке: Метрополитен – движение поездов в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения по линиям от 4 до 7 минут, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Кроме того, на линию выйдут автобусы маршрутов №№: 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. Ночью интервал их движения составит примерно 30 минут.

Электротранспорт будет представлен троллейбусом маршрута №46. Он также будет курсировать раз в полчаса.

Напомним, что работа кафе и ресторанов в ночь проведения «Алых парусов» будет ограничена, а на сам праздник пустят исключительно выпускников. Остальным советуют смотреть все по телевизору. Движение в центре города ограничат.