Трассу "Кола" в Ленобласти перекроют в ночь на 23 июня

На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области ограничат движение по трассе "Кола" в ночь на 23 июня 2021 года. Проезд будет перекрыт в течение 45 минут в связи с разводкой Ладожского моста через реку Нева. В это время по воде пройдут суда.

- С 2:00 до 2:25 часов будет проводиться разводка моста через Неву, который находится на 40/162 километре трассы "Кола", расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района. На это время движение транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Разводка моста специально назначена на ночное время. Во-первых, в это время поток машин максимально низок. Во-вторых, разводить Ладожский мост можно при температуре воздуха не выше 25 градусов тепла. А последние дни в регионе стоит 35-градусная жара.