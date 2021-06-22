Боевые корабли начали прибывать в Петербург на военно-морской салон

Новые суда покажут на военно-морском салоне в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Боевые корабли начали прибывать в Петербург на Х Международный военно-морской салон. Ранее «Комсомолка» уже писала про десантный корабль «Евгений Кочешков», который заметили на берегу Финского залива в районе Выборга, а теперь появилось фото двух малых ракетных кораблей, проходящих створки дамбы.

- Через морские ворота Санкт-Петербурга прошли два корабля, для участия в Международном военно-морском салоне. Малый ракетный корабль «Зеленый дол» Балтийского флота, участник боевой операции против боевиков в Сирии. Малый ракетный корабль «Одинцово» Балтийского флота, - сообщается на страничке в Инстаграме Комплекса защитных сооружений.

Напомним, что военно-морской салон пройдет в Петербурге с 23 по 27 июня. На нем будут представлены новейшие разработки отечественных конструкторских бюро, а также подлодки и корабли ВМФ России, в том числе корвет «Гремящий», фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».