Самолеты из Петербурга в Турцию начали летать 22 июня

В Пулково возобновилось авиасообщение с Турцией Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 22 июня 2021 года в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга возобновилось авиасообщение с Турцией. Первые самолеты уже вылетели на заграничные курорты. Об этом свидетельствует табло расписания на портале аэропорта.

- Первые пять рейсов из Петербурга вылетели в Анталью и Стамбул, - говорится на сайте Пулково.

Ежедневные чартерные рейсы в Анталью запустила авиакомпания Azur Air. Также в Стамбул с 22 июня начали летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines.

Кроме того, "Россия" тоже собирается несколько раз в неделю летать до Турции. Ближайшие рейсы уже назначены на 22, 24 и 26 июня. А с 23 июня до Антальи также начнут летать чартерные рейсы компании Royal Flight. До Стамбула регулярные рейсы компаний Turkish Airlines и Nordwind Airlines начнутся в июле.