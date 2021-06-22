У непривитых чиновников правительства Ленобласти будут урезать премии

Прививка от ковида поможет чиновникам сохранить зарплату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленинградской области распорядился отправить с 1 июля на удаленную работу всех тех чиновников правительства, которые не пройдут вакцинацию, не представят документы, что у них есть антитела к коронавирусу или же медицинские противопоказания к вакцинации.

- Такие сотрудники отправляются на дистанционную работу, что автоматически скажется на их премии, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что ранее власти региона ввели ужесточение карантинных норм из-за роста заболеваемости. В частности, в них прописана норма вакцинации 80% персонала в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат.

Ее надо провести до 1 сентября. Те предприятия, которые выполнят условия, обещают вывести из-под действия ограничений.