Петербург может отказаться от матчей Евро-2020 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

Игры Евро в Петербурге - под вопросом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург может отказаться от одного или обоих оставшихся матчей Евро-2020. Об этом заявили в Европейском союзе футбольных ассоциаций - УЕФА. Там дали право властям Северной столицы самим решать, менять что-то из-за роста заболеваемости ковидом, или нет.

- Это (перенос матчей - Прим.ред.) вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти, - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе УЕФА.

Напомним, что изначально Петербург должен был принять три матча группового этапа Чемпионата Европы и один четвертьфинал. Но из-за непростой ситуации с заболеваемостью, Ирландия отказалась от игр Евро и Северная столица получила еще три групповых встречи, которые должны были пройти в Дублине.

На данный момент в Петербурге запланирована встреча Швеция-Польша (23 июня) и 1/4 финала (2 июля).