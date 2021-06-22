35 миллионов рублей за борщевик на участке взыскали с жителя Ленобласти

суд взыскал 35,5 млн рублей с владельца запущенного сельхоз участка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Больше 35,5 миллионов рублей должен будет заплатить по решению суда собственник земли в Ленинградской области. Причина - его участок зарос борщевиком. Такое решение по иску экологов вынес Красногвардейский районный суд Петербурга.

- На основании обращения общественной организации «Зеленый фронт» был проведен осмотр земельных участков сельскохозяйственного назначения. Установлено, что участки заросли многолетней сорной растительностью: рогоз, полынь, репейник, иван-чая и др., в травостое отмечается наличие борщевика Сосновского, высотой от 0.6 м до 2 м, а также древесно-кустарниковой растительности, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На землях также росли ивы, березы и прочие деревья, а часть сельхоз земель была отсыпана грунтом высотой до шести метров. В других местах участок был заболочен. Экспертиза показала, что категория загрязненности почв - высоко опасная.

Общественники просили взыскать с собственника участка 35 600 000 рублей в пользу муниципальных властей и обязать его провести рекультивацию земли. Суд требования удовлетворил.