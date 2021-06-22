На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки в День памяти и скорби

В Петербурге почтили память защитников Ленинграда на траурной церемонии на Пискаревском кладбище. Фото: Смольный

На Пискаревском кладбище в Петербурге возложили венки и цветы в День памяти и скорби. На торжественно-траурной церемонии у мемориала присутствовали первые лица администрации города, ветераны Великой Отечественной войны, командующий войсками ЗВО Александр Журавлев и депутаты ЗакСобрания.

- Участники минутой молчания почтили память защитников и жителей осажденного города. Завершилась церемония прохождением роты Почетного караула. К «Вечному огню» возложили цветы, - передает пресс-служба Смольного.

Кроме этого на территории кладбища появилась тематическая выставка «Братства великий огонь». Добавим, что в Петербурге на сегодняшний день проживают почти 77 тысяч ветеранов ВОВ и 6,7 тысячи бывших несовершеннолетних узников концлагерей.