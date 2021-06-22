Пропавшего 8-летнего мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге

В Петербурге пропал 8-летний мальчик, его разыскивает полиция и поисковики. Фото: lizaalert.org

В Санкт-Петербурге пропал 8-летний мальчик по имени Богдан. О нем нет вестей со дня вторника, 22 июня. Родные ребенка обратились за помощью к правоохранительным органам и поисковикам из отряда «ЛизаАлерт». Подробности пропажи мальчика традиционно не сообщаются, как и район, где он может предположительно находиться.

- Приметы ребенка: рост 130 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Был одет в разноцветную футболку, темно-синие шорты, джинсовые кеды. С собой нес через плечо черную поясную сумку, - гласит ориентировка на мальчика.

Ориентировка на Богдана. Фото: lizaalert.org

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Богдана, просьба срочно сообщить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.