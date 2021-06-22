Больше 800 тысяч жителей Петербурга привились от коронавируса

В Петербурге привили от коронавируса больше 800 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург преодолел очередную круглую отметку по вакцинации от коронавируса – в городе привились уже больше 800 тысяч человек, а точнее, 801 763. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Однако полный цикл вакцинации прошли только почти 670 тысяч человек. Темпы прививочной кампании растут последние трое суток.

- За прошедший день первично привили 9 070 человек, вторично – 5 109. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 952 102 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе насчитывает 150 339 комплектов, - добавляют в Смольном.

В городе сейчас можно записаться на две вакцины от коронавируса – «Спутник V» и «ЭпиВакКорону». «КовиВака» осталось мало и на него уже сформировали очередь.