В УЕФА опровергли слухи о том, что у Петербурга заберут оставшиеся матчи Евро-2020

У Петербурга не будут забирать оставшиеся матчи Евро-2020 из-за коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В УЕФА опровергли слухи о том, что у Санкт-Петербурга якобы заберут оставшиеся два матча Евро-2020 из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается «Интерфакс». Вдобавок информационное агентство связалось с оргкомитетом чемпионата Европы, и там тоже назвали беспочвенными заявлениям о переносе игр в другие города.

- Подготовка идет по плану, никаких изменений нет. Пять матчей мы уже провели, шестой завтра, впереди также четвертьфинал. УЕФА ежедневно проводит совещания, никаких переносов не планируется, - сообщили «Интерфаксу» в оргкомитете престижного турнира.

Добавим, что в Петербурге должна пройти игра Швеции против Польши в среду, 23 июня. Соперники по четвертьфиналу Евро-2020, который пройдет в Северной столице 2 июля, еще неизвестны. К слову, на фан-зоне на Конюшенной площади сократили максимально допустимое число посетителей до 3 тысяч человек.