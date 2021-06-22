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Спорт22 июня 2021 21:51

В УЕФА опровергли слухи о том, что у Петербурга заберут оставшиеся матчи Евро-2020

Коронавирус не помешает проведению двух игр, в том числе четвертьфинала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У Петербурга не будут забирать оставшиеся матчи Евро-2020 из-за коронавируса.

У Петербурга не будут забирать оставшиеся матчи Евро-2020 из-за коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В УЕФА опровергли слухи о том, что у Санкт-Петербурга якобы заберут оставшиеся два матча Евро-2020 из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается «Интерфакс». Вдобавок информационное агентство связалось с оргкомитетом чемпионата Европы, и там тоже назвали беспочвенными заявлениям о переносе игр в другие города.

- Подготовка идет по плану, никаких изменений нет. Пять матчей мы уже провели, шестой завтра, впереди также четвертьфинал. УЕФА ежедневно проводит совещания, никаких переносов не планируется, - сообщили «Интерфаксу» в оргкомитете престижного турнира.

Добавим, что в Петербурге должна пройти игра Швеции против Польши в среду, 23 июня. Соперники по четвертьфиналу Евро-2020, который пройдет в Северной столице 2 июля, еще неизвестны. К слову, на фан-зоне на Конюшенной площади сократили максимально допустимое число посетителей до 3 тысяч человек.