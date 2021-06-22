МЧС предупредило о ливнях и граде поздним вечером 22 июня в Ленобласти

Ливни, град и гроза накроют Ленобласть вечером 22 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Ленобласти о грядущих ливнях с грозой и градом. Они накроют 47-й регион поздним вечером и ночью 22 июня. Начнет поливать в западных районах области, а потом стихия распространится дальше, но только местами. Не обойдется без ураганного ветра.

- В ближайшие 1-3 часа, начиная с западных районов, местами ожидаются грозы, ливни, град. При грозе кратковременное усиление ветра 15-17 м/с. По возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, - напоминают простые, но жизненно важные правила в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

К слову, синоптики не исключают, что непогода доберется и до Петербурга. А пока в Северной столице 22 июня установлен температурный рекорд.