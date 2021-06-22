Завершились поиски пропавшего в Петербурге 8-летнего мальчика

В Петербурге завершили поиски пропавшего 8-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Полиция объявила о завершении поисков 8-летнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге днем 22 июня. Напомним, родные спохватились ребенка и обратились за помощью к отряду «ЛизаАлерт» и в правоохранительные органы. Все переживали, ведь во вторник в городе установлен абсолютный температурный рекорд, +33,5 градуса. К счатсью, спустя пару часов мальчика нашли.

- Найден сотрудниками полиции. Жив. Благодарим всех за помощь! – коротко сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в своей группе во «Вконтакте», по традиции не раскрыв подробности происшествия.