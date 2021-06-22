В Петербурге зажгли 30 тысяч свечей на Марсовом поле в День памяти и скорби

30 тысяч свечей зажгли на Марсовом поле в Петербурге в День памяти и скорби. Фото: vk.com/vsezapobedu

В Санкт-Петербурге зажгли 30 тысяч свечей на Марсовом поле, образовавших вместе форму медали «За оборону Ленинграда». Это акция волонтеров Победы в День памяти и скорби, 22 июня. Одновременно с торжественно-траурным мероприятием стартовал ежегодный поэтический марафон «1418 строк», а поисковики и исторические реконструкторы представили свои интерактивные выставки.

В акции приняли участие сотни добровольцев. Фото: vk.com/vsezapobedu

- Кроме того, в режиме прямой связи к участникам акции на Марсовом поле подключились коллеги из Ярославля, Владивостока и Берлина, - рассказывают волонтеры Победы в своей группе во «Вконтакте».

Добавим, что в городе почтили память погибших за Ленинград на Пискаревском кладбище.