Основные ограничения проезда на Рябовском шоссе снимут с 25 июня

Ремонт Рябовского шоссе близок концу. Фото: "Яндекс.Карты"

На Рябовском шоссе обещают снять основные ограничения проезда с 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Автомобилисты из Петербурга и 47-го региона уже не первый день жалуются на пробки на востоке Северной столицы и во Всеволожском районе. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры поспешили успокоить водителей.

- С 25 июня дорожники будут заниматься обочинами и тротуаром. Ранее область призвала коллег из Санкт-Петербурга и Упрдор «Северо-Запад» скорректировать графики ремонтов Рябовского и Мурманского шоссе. «Ленавтодор», в свою очередь, сдвинул на август ремонтные работы на участке от Мяглово до Всеволожска, чтобы не создавать дополнительных заторов, - рассказывают в администрации Ленобласти.

Добавим, что одновременно рабочие ремонтируют Мурманское шоссе, что сильно усугубило ситуацию на выезде из города в сторону Дороги Жизни.