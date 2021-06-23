Запись на вакцину «КовиВак» приостановили в Санкт-Петербурге

В Петербурге на время приостановили запись на вакцинацию препаратом "КовиВак". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге приостановили запись на вакцину от коронавируса под названием «КовиВак». Пока что можно выбрать только между «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Причина нехватки «КовиВака» проста – прививка нарасхват, запасы кончаются.

- Запись на вакцину «КовиВак» временно не ведется, так как на ее остаток в городе уже сформировали очередь. Всего в Петербурге закончили полный цикл вакцинации «Спутником V» 645 824 человека, «КовиВаком» - 5 135, а «ЭпиВакКороной» - 18 922, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, почти 300 тысяч привитых в Петербурге в возрасте старше 60 лет. По словам властей, молодежь стала чаще болеть коронавирусом в тяжелой форме.