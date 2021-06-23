Земельные участки под Петербургом выросли в цене на 30% с начала 2021 года

Земля под Петербургом значительно выросла в цене с начала 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Земельные участки в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом подорожали на 30% с начала 2021 года. Рост стоимости выглядит большим, однако объем продаж при этом не увеличился или уменьшился, а остался примерно на том же уровне, что в 2019-м и 2020-м. По прогнозам экспертов, до конца 2021 года цены на землю вырастут еще на 15-20%.

- В компании «Максимум Life Development» отметили, что загородное жилье пользуется большим спросом из-за ситуации с коронавирусом. В частности цены растут, исходя из тренда социального дистанцирования, однако рост цен затронул и строительные материалы, - пишет «Мойка78».

К слову, в минувшем мае индекс цен на элитную недвижимость в Северной столицы существенно поднялся.