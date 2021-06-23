Последние новости в Санкт-Петербурге на 23 июня 2021 года: Эвакуация пассажиров из метро и температурный рекорд

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 23 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру среды, 23 июня 2021 года. Накануне внимание горожан было приковано к пробою кабеля на станции метро «Парнас». Из-за этого в перегонном тоннеле встали два поезда с 252 пассажирами. Четыре станции на синей линии подземки закрыли на вход по причине задержки составов. Спустя час спасателям МЧС удалось эвакуировать всех застрявших в тоннеле людей. Пострадавших нет, но пассажиры успели перепугаться. Что касается причин ЧП, то все из-за аномальной жары.

К слову, о температуре – во вторник, 22 июня, Северная столица побила рекорд 104-летней давности. Столбик термометра поднялся аж до +33,5 градуса. Далее в городе обещают ливни и грозы. В Ленобласти, например, уже прошел град.

Рост заболеваемости коронавирусом не останавливается, поэтому, как стало известно «КП-Петербург», Смольный и бизнесмены вовсю обсуждают идею закрыть доступ в бары и рестораны для непривитых жителей и гостей города. По прогнозам источника «Комсомолки», решение, скорее всего, вот-вот одобрят и примут в ближайшие недели. Однако активное обсуждение инициативы продолжается.

К слову, в Северной столице который день подряд отмечают повышенной спрос на вакцинацию от коронавируса.