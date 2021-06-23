Автомобиль выгорел во дворе дома в Петербурге

Машина сгорела на проспекте Ленина в ночь на 23 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 июня 2021 года сгорел автомобиль. ЧП произошло у дома 90 по проспекту Ленина в Красносельском районе. В 02:33 часов на пульт экстренной службы поступил звонок о возгорании, после чего бригада спасателей выдвинулась на место.

- Оказалось, что у дома начал гореть автомобиль марки "Форд". Буквально за полчаса спасатели смогли его потушить, - сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

По итогам в машине выгорел салон. Сведения о пострадавших не поступали. Тушением пожара занимались девять спасателей.

Напомним, что этой же ночью в СНТ "Надежда" Ломоносовского района Ленинградской области загорелись сразу три частных дома. Для ликвидации огня спасателям понадобилось около двух часов. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Сведения о пострадавших не поступали.