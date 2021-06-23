Знойная жара и мелкий дождь ждут Петербург 23 июня

Знойная жара продолжит мучать Петербург 23 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара в Санкт-Петербурге не отступает, а надежда на дождь постепенно теряется. В среду, 23 июня 2021 года, в Северной столице вновь будет очень солнечно и душно. Как бы синоптики не пытались предсказать грозы, они пока так и не случаются. Вероятно, ждать придется еще долго.

- Сегодня, 23 июня, метеорологические условия в Северной столице будет формировать северо-западная периферия антициклона. В такой ситуации при переменной облачности существенных осадков не ожидается, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе поднимется снова до плюс 32-34 градусов, по Ленинградской области до 30-35 градусов жары.

Ветер ожидается юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.