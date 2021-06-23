Автобус с пассажирами задымился в Петербурге

Пассажирский автобус задымился в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Автобус не выдержал экстремальной жары в Санкт-Петербурге и задымился. В среду, 23 июня 2021 года, в социальной сети появилось видео ЧП. Судя по всему, инцидент произошел накануне вечером на Муринской дороге в Красногвардейском районе города.

- Автобус поставил дымовую завесу на Муринской дороге, - рассказали в социальной сети очевидцы.

На кадрах видно, как пассажирский автобус остановился у остановки. Водитель сразу же открыл дверь, чтобы люди могли выбраться на улицу до того, как случилось бы что-то непоправимое. В это время из задней части автобуса валил густой белый дым.

Что именно произошло с автобусом, не сообщается. Скорее всего возникли проблемы с двигателем. Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.