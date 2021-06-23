Каршеринг снес ограждение и врезался в остановку на улице Савушкина в Петербурге

Каршеринг снес остановку транспорта и сломал ограждение в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге очередное ДТП с участием каршеринга. В ночь на среду, 23 июня 2021 года, автомобиль устроил настоящий погром на перекрестке улиц Савушкина и Яхтенной, снеся ограждения и врезавшись в остановку трамвая. Об этом в социальной сети рассказал очевидец.

- На перекрестке улиц Савушкина и Яхтенной каршеринговод напал на поребрик и ограждение, уничтожив несколько его секций, и надругался над остановкой общественного транспорта, - описал ситуацию свидетель аварии.

Благо, во время своего заноса, водитель каршеринга другие автомобили не задел и на людей не наехал. Примечательно, что и сам автомобилист при аварии не пострадал.

На место приехали сотрудники ГИБДД, чтобы установить причину аварии. Насколько серьезный ущерб нанес водитель авто, пока что выясняется.