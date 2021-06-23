Лодку, затонувшую после столкновения с теплоходом у ЦПКиО, подняли из воды

Лодку достали из Средней Невки после затопления. Фото: СЗТП

Спасатели достали из воды лодку, которая затонула у второго Елагинского моста, рядом с ЦПКиО, после столкновения с прогулочным теплоходом. В момент столкновения на лодке было семь человек, все оказались в реке, но, по счастью, не пострадали и самостоятельно выбрались на берег.

- Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности движения при эксплуатации водного транспорта в связи со столкновением пассажирского теплохода «Нева-1» с маломерным судном (лодкой) 22.06.2021 в 21:09 в акватории реки Средняя Невка возле второго Елагинского моста, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На теплоходе столкновение никак не сказалось и позднее он ушел с места инцидента.

Кроме прокуратуры, происшествием заинтересовалось и управление Следственного комитета на транспорте. Сейчас проверяются все обстоятельства ЧП, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказа.