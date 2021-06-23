В Ленобласти возобновили антиковидные обработки остановок и площадок

В Ленобласти возобновили антикоронавирусную дезинфекцию Фото: Роман ЛЯЛИН

В Ленинградской области управление ветеринарии возобновило антиковидные обработки общественных территорий. Как пояснили 23 июня 2021 года в администрации региона, ветеринары проводят дезинфекцию детских, спортивных и концертных площадок, остановок общественного транспорта, входов в магазины, аптеки и другие организации. Обработка возобновилась из-за роста заражений.

- Также ведется обработка внутренних помещений социальных, образовательных и общественных учреждений, - добавили в администрации 47-го региона.

Для обработки используется раствор вещества "Кемицид". После высыхания он совершенно безопасен для человека и животных. Однако полностью уничтожает все микробы и вирусы.

За июнь специалисты уже обработали 101 объект площадью 13 тысяч квадратных метров.