«Мерседес» влетел в заправку на проспекте Большевиков посте столкновения с «Фольксвагеном»

"Мерседес" столкнулся с "Фольксвагеном" на проспекте Большевиков. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло утром 23 июня на проспекте Большевиков. Здесь «Мерседес» вылетел на газон и врезался в стойку с ценами автозаправочной станции после столкновения с «Фольксвагеном». Очевидцы сообщают, что водитель и пассажирка последнего сильно пострадали.

- Мерседес влетел в щит с ценами на бензин на Большевиков, видимо засмотрелся , водитель вроде живой, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - В «Фольксвагене» были муж и жена, их сильно зажало, у женщины перелом шеи.

На место происшествия приезжали врачи скорой помощи, а также инспекторы ГИБДД. Обстоятельства и виновника ДТП установят в ходе дознания.