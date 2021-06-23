Свыше 35 тысяч человек обследовались на коронавирус в Петербурге на 23 июня

Более 35 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 23 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге растет обращение горожан в медучреждения для сдачи анализов на наличие коронавируса. Так, по данным Смольного на среду, 23 июня 2021 года, за минувшие сутки обследованы более 35 тысяч жителей Северной столицы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 35 694 человека. Кроме того, Единая справочная служба обработала 24 330 обращений жителей города, - рассказали в администрации Северной столицы.

Жители Петербурга стали чаще прививаться от коронавируса. Постепенно популярностью стали пользоваться пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах.

Сейчас в Смольном обсуждают идею закрыть непривитым петербуржцам вход в бары и рестораны. Такую инициативу уже ввели в Москве. Попасть за столик кафе можно будет по QR-коду.