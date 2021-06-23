Причина смерти Татьяны Лукаушкиной, главного федерального инспектора по Ленобласти

Названа причина смерти Татьяны Лукаушкиной, главного федерального инспектора по Ленинградской области / Фото: Администрация ЛО

Названа причина смерти Татьяны Лукаушкиной, главного федерального инспектора по Ленинградской области. Как пояснили в администрации 47-го региона в среду, 23 июня 2021 года, государственный работник скончалась на 62-м году жизни от коронавирусной инфекции.

- Главный федеральный инспектор по Ленобласти скончалась от коронавирусной инфекции в больнице 23 июня, - сообщили в администрации.

Губернатор региона Александр Дрозденко уже выразил соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Татьяны Викторовны.

Пост главного федерального инспектора по 47-му региона Татьяна Лукаушкина занимала с 2012 года. До того много лет проработала в органах внутренних дел ГУВД, а также налоговой полиции. За свою работу была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

О месте и времени прощания ничего не сообщается.