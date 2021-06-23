Транспортный коллапс на востоке Петербурга продержится до 25 июня

Ремонт проезжей части на Рябовском шоссе закончат к 25 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дорожные службы Петербурга и Ленинградской области договорились устранить коллапс, который образовался на Рябовском шоссе из-за ремонта Жители пригорода и Всеволожска жаловались в соцсетях на многочасовое стояние в пробках и дошли даже до губернатора, прежде чем проблема начала решаться.

- Я сегодня с орущим от жары грудным ребенком с Ладожской домой во Всеволожск ехала 1 час 45 минут, внимание: в 11 утра, это в три раза дольше, чем обычно. Написала куда только можно, ибо это издевательство над жителями Ленинградской области и Красногвардейского района. 21-й век, а они дорожные работы согласовать не могут, - возмущались горожане.

После этого власти Ленобласти заявили, что проблема - не на их стороне, а ремонт на Рябовском шоссе начали петербургские дорожники и пообещали обратиться к городским властям. Чуть позднее решение было найдено.

- Соседи поняли друг друга в дорожном вопросе: по данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, основные ограничения проезда на Рябовском шоссе будут сняты уже через несколько дней - 25 июня. Дорожники будут заниматься обочинами и тротуаром, - сообщила пресс-служба областной администрации.