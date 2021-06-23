Троицкий мост разведут не по графику в ночь на 24 июня

Троицкий мост разведут раньше в ночь на 24 июня из-за репетиции "Алых парусов" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня 2021 года изменится график разводки Троицкого моста. В связи с очередной репетицией праздника "Алые паруса" створы будут подняты раньше обычного - в 21:30 часов вечера 23 июня.

- В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня разводка Троицкого моста состоится в 21:30, наведут переправу в 08:00 часов, - рассказали в комитете по транспортной инфраструктуры.

При этом, все остальные мосты будут разводиться по графику.

Напомним, что также из-за подготовки к празднику в центре города перекрыты несколько дорог. В частности движение по Троицкому мосту из центра в сторону Петроградки закрыто с 22 июня вплоть до 23:00 часов 26 июня.