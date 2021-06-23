Резкий рост смертности от коронавируса в Петербурге зафиксирован 23 июня

В Петербурге зафиксирован рост заражений и смертности от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий скачок смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба по COVID-19 на среду, 23 июня 2021 года, в Северной столице умерли еще 93 человека. Это на 13,4 процента больше, чем днем ранее. Это рекорд для города за все время пандемии. Заражаемость инфекцией за день также увеличилась.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был обнаружен еще у 1092 человек. После болезни были выписаны 1850 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Последние новости по коронавирусу в Петербурге на 23 июня / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии официально были заражены 460 558 петербуржцев, скончались 15 596 человек и смогли побороть инфекцию 432 842 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил горожанам новыми ограничениями, если те не начнут постоянно соблюдать масочный режим, а также другие правила. Сейчас в городе активно проходят рейды в транспорте, торговых центрах и других местах сбора людей.

Также Смольный обсуждает идею "свободных" от ковида ресторанов, по аналогии с Москвой, где в места общепита могут попасть только те, у кого есть прививка, антитела после болезни или отрицательный ПРЦ-тест.