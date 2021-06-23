Пожар охватил полтора гектара леса в Ленобласти

Пожар охватил 1,5 гектара леса в Ленобласти / Фото: ГУ МЧС по ЛО

В Ленинградской области загорелся лес. Днем во вторник, 22 июня 2021 года, в МЧС региона поступил звонок от дежурного Леноблеса, который сообщил, что горит лесной массив на частной территории курорта в Приозерском районе. Спасатели немедленно выехали на место.

- Угрозы населенным пунктам не было. Для ликвидации были сосредоточены силы и средства в количестве 7 единиц техники и 28 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Ленобласти.

Пожар тушили с помощью специального поезда / Фото: ГУ МЧС по ЛО

Чтобы потушить огонь, спасатели пригнали специальный пожарный поезд, заполненный водой.

К 16:30 часам огонь удалось локализовать на площади порядка 1,5 гектар. Полностью ликвидировать открытое горение спасатели смогли только к 21:05 часам, после чего продолжили заниматься проливкой леса, чтобы огонь снова не вспыхнул. Пострадавших в результате пожара нет.