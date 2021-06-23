Депутаты попросили Беглова взять парк Авиаторов на содержание

Парк Авиаторов зарастает мусором. Фото: vk.com/parkaviatorov

Петербургские депутаты призвали Александра Беглова разобраться с ситуацией вокруг парка Авиаторов. Эта зеленая зона - вторая по площади в Московском районе - зарастает грязью и мусором.

- Девять лет назад парк был предан предпринимателям которые обещали построить там город-сад. В начале этого года договор аренды расторгнут. Фактически парк не содержится, деньги на это не заложили в бюджете, - заявил депутат Алексей Макаров.

По его словам, субботники по уборке проводят местные жители и студенты, но их сил недостаточно, особенно сейчас, когда в жару горожане стремятся на природу. Отдыхающие оставляют после себя горы мусора, которым парк Авиаторов рискует зарасти за короткий срок.

- Власти обещали определить виды работ еще в апреле-мае, но до сих пор работы так и не начаты. Если будем ждать корректировки бюджета, то парк зарастет мусором, - отметил депутат в обращении к губернатору.