Петербуржец откусил червяка-паразита, который жил в купленном мясе

Петербуржец нашел червяка в купленном мясе. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Житель Петербурга на себе проверил народную мудрость, что хуже, чем найти червяка в откушенном яблоке, может быть найти лишь полчервяка. С той разницей, что вместо яблока было мясо, а в нем жил не безобидный червяк, а неприятного вида паразит.

- Прикупил свиной шеи, приготовил вкусные отбивные себе на обед. При откусывании вытянулось вот это. Прожилка? - поинтересовался петербуржец Евгений, опубликовавший «аппетитные» фото в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи, после естественной реакции «фу, тошнит», постарались определить, что за паразит мог жить в мясе. Впрочем, нашлись и шутники: «Если тяжело жевать, то прожилка, если нежно и мягко откусывается, то червячок». Но большинство сошлось во мнении, что автору поста лучше сходить к врачу.

- Бычий цепень или аскарида. Лучше теперь съесть что-нибудь от паразитов, - посоветовали горожане и отметили, что после такого надо сдавать кровь на анализ.

А вот предъявить претензии за мясо с добавками увы, не получится.

- Две недели прошло после покупки. В морозилке лежало ну и чек ,естественно, утерян. Думаю, поздняк метаться, - отметил сам Евгений.