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Общество23 июня 2021 14:43

Экстренная служба 112 в Петербурге принимает вызовы на пяти иностранных языках

Также в спасательную службу могут обращаться люди с нарушениями слуха и речи
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге вызовы по телефону 112 принимаются на пяти иностранных языках

В Петербурге вызовы по телефону 112 принимаются на пяти иностранных языках

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вызовы по телефону 112 принимаются на пяти иностранных языках. Об этом в среду, 23 июня 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Вызовы принимаются не только на русском языке, но еще на пяти иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском, - пояснил губернатор.

Также вызвать экстренные оперативные службы могут и люди с ограниченными возможностями слуха и речи. Для этого на номер 112 надо отправить СМС-сообщение.

Операторы 112 взаимодействуют со всеми экстренными оперативными службами Петербурга: пожарно-спасательной, полицией, скорой медицинской помощи, аварийной службой газовой сети, службой "Антитеррор".