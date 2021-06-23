Экстренная служба 112 в Петербурге принимает вызовы на пяти иностранных языках

В Петербурге вызовы по телефону 112 принимаются на пяти иностранных языках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вызовы по телефону 112 принимаются на пяти иностранных языках. Об этом в среду, 23 июня 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Вызовы принимаются не только на русском языке, но еще на пяти иностранных языках: английском, немецком, французском, испанском и итальянском, - пояснил губернатор.

Также вызвать экстренные оперативные службы могут и люди с ограниченными возможностями слуха и речи. Для этого на номер 112 надо отправить СМС-сообщение.

Операторы 112 взаимодействуют со всеми экстренными оперативными службами Петербурга: пожарно-спасательной, полицией, скорой медицинской помощи, аварийной службой газовой сети, службой "Антитеррор".