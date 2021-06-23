4-летняя девочка погибла, выпав из окна дома на улице Замшина

Семь детей погибли в Петербурге с начала теплого сезона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Маленькая девочка погибла, выпав из окна дома в Петербурге. Трагедия произошла вечером 22 июня в Калининском районе города. Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса.

- Вечером 22 июня 2021 года из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже одного из домов по улице Замшина по недосмотру взрослых выпала 4-летняя девочка. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следкома.

В СК отмечают, что с начала теплого сезона, когда горожане начинают открывать окна, в Петербурге произошло уже 20 подобных ЧП. 13 детей выжили при падении, но семеро - погибли.

Следователи напоминают, что москитные сетки не рассчитаны на вес ребенка, за безопасность которого отвечают родители. Чтобы не случилось беды, от окна надо убрать всю мебель, дабы малыш не залез на подоконник.

Окна необходимо оборудовать замками от детей и гребенками, не дающими распахнуть створку. В крайнем случае, пластиковое окно можно ставить в режим проветривания, откидывая только сверху.