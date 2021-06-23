Ураганный ветер обрушится на Петербург вечером 23 июня

Сильные волны и ураганный ветер ждут Петербург на Финском заливе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Санкт-Петербург надвигается ураганный ветер, который хоть немного охладит раскалившийся город. МЧС Северной столицы объявило штормовое предупреждение - начиная с вечера среды 23 июня 2021 года в городе начнет сильно задувать, а на заливе поднимутся высокие волны.

- В Санкт-Петербурге 23 июня, начиная с 19-22 часов, по Невской губе Финского залива ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 16 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

Отмечается, что на заливе поднимутся сильные волны, высота будет достигать 0,5-0,1 метра. Спасатели просят отдыхающих быть внимательными и осторожными. Несмотря на то, что в заливе у берега небольшая глубина, волны могут сбить человека с ног и унести течением.