Депутаты одобрили закон о полицентричном развитии Петербурга по 17 территориям

Развитие Петербурга должно идти равномерно, без застройки районов только жильем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты петербургского Заксобрания в первом чтении одобрили законопроект о комплексном, полицентричном развитии города. Речь идет о том, что застройщики и владельцы земель должны создавать условия везде, а не только возводить «человейники».

- Договор заключается между правительством и собственником, который разрабатывает документацию и реализует проект планировки. Пока не будут заключены договоры на строительство школ, детских садов и другой социнфраструктуры, договор не будет подписан, - заявил депутат Сергей Никешин.

Закон о договорах должен устранить ситуацию, когда застройщик «забывает» данные ранее обязательства. Он отметил, что были определены 17 территорий, комплексные мини-поселения, которые должны быть самодостаточными, чтобы живущие там люди могли иметь не только всю инфраструктуру, но и рабочее место.

- Принцип развития города должен быть полицентричным. Сейчас живут на окраинах и едут работать в центр. Это создает массу проблем транспортных. Здесь предполагается что территории будут развиваться комплексно, - отметил депутат.