Администрация Ленобласти опровергла информацию о введении платы за купание в водоемах

Администрация Ленобласти опровергла информацию о введение платы за купание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация Ленинградской области в среду, 23 июня 2021 года, заявила, что не собирается вводить плату за купание в водоемах. Ранее подобная информация начала распространяться в ряде СМИ и на площадках в социальных сетях.

- Администрация Ленобласти не вводила и не планирует введение платного купания в водоемах. Информация, приведенная на ряде ресурсов, не соответствует действительности и ее распространение влечет за собой предусмотренную законом ответственность, - заявили в администрации 47-го региона.

Напомним, что закон о запрете фейковых новостей был принят в марте 2019 года. За это введена административная ответственность. Нарушителям грозит блокировка того ресурса, где подобная новость была размещена, а также штраф: для физического лица до 100 тысяч рублей, а для юридического - до 500 тысяч рублей. В случае, когда публикация ложной новости повлекла тяжелые последствия, размер максимальной планки штрафа увеличивается в 3-4 раза.