Жители Купчино из-за жары переселились в палатку

Жители Купчино поставили палатку прямо под окнами дома. Фото: vk.com/spb_today

Аномальная и экстремальная жара, которая стоит в Петербурге, заставляет горожан искать неординарные пути спасения от пекла. Так, жители Купчино заметили платку, которую кто-то разбил на газоне, прямо под окнами многоквартирного дома.

- Люди спасаются от жары в душной квартире как могут. Купчино, - сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что интересно, рядом, под окном, валялась и пара мужских туфель.

Впрочем, у пользователей соцсетей такой способ вызвал сомнения, ведь палатка из синтетической ткани нагревается не хуже, чем парник. Поэтому внутри будет не меньшее пекло, чем снаружи.

Напомним, что днем 23 июня был поставлен абсолютный температурный рекорд для июня за все время наблюдений. Столбик термометра в Санкт-Петербурге достиг отметки в +34,7 градуса, что ровно на четыре градуса выше, чем в далеком 1917 году.