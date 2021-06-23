Гонщика на "Ауди" задержали за опасный дрифт у здания администрации в Луге

В Ленобласти задержали гонщика за опасный дрифт Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области задержали гонщика, который на автомобиле "Ауди" устроил опасный дрифт у здания администрации в Луге. Как пояснили в полиции в среду, 23 июня 2021 года, "автокаскадера" они обнаружили, просматривая записи с камер уличного видеонаблюдения, установленные на проспекте Кирова.

- Полицейские определили, что само событие произошло в ночь на 19 июня. Личность нарушителя была установлена. Лихачем оказался 25-летний ранее судимый за кражу житель Луги, который совсем недавно приобрел указанный автомобиль у петербуржца, не став утруждать себя переоформлением иномарки, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Парня задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Оказалось, что свой автомобиль он разбил сразу же после дрифта, попав в аварию.

- Я выполнял опасные маневры около администрации. Извиняюсь за это перед жителями города, - заявил гонщик.

Однако на парня уже составили ряд протоколов. Вскоре его дело передадут в суд. Также гонщика могут лишить прав.